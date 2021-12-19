البورصات الخليجية تتراجع وسط ضغوط النفط ومخاوف أوميكرون

العالم - اقتصاد

وانخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير/شباط بمقدار 1.5 دولارا أو بنسبة 2 بالمئة، إلى 73.52 دولارا للبرميل، بآخر جلسات الأسبوع الماضي.

فيما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير/كانون الثاني، بمقدار 1.52 دولارا أو بنسبة 2.1 بالمئة، إلى 70.86 دولارا للبرميل.

إلى جانب ذلك، زادت مخاوف تفشي "أوميكرون" وسط ارتفاع الإصابات، لتعلن نحو 89 دولة عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد.

وانخفضت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تاسي" بنسبة 1.34 بالمئة إلى 11160 نقطة.

وتأثر المؤشر السعودي بانخفاض أسهم مصرف الراجحي 1.55 بالمئة، وسابك 2.57 بالمئة، وأكوا باور 0.12 بالمئة.

وتراجعت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 2.32 بالمئة إلى 8650.7 نقطة، وسط هبوط أسهم أبوظبي الأول بنسبة 3.09 بالمئة، واتصالات 3.58 بالمئة، وملتبلاي 5.5 بالمئة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 3.55 بالمئة إلى 3156.72 نقطة، بضغط انخفاض أسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.24 بالمئة، وإعمار 4 بالمئة، والاتحاد العقارية 8.03 بالمئة.

وتراجعت بورصة الكويت بعد هبوط مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.63 بالمئة إلى 7501.32 نقطة، وسط انخفاض أسهم استثمارات 2.63 بالمئة، وألافكو 1.78 بالمئة، والامتياز 1.65 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.31 بالمئة إلى 4043 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم جلفار للهندسة بنسبة 2.64 بالمئة، ثم العنقاء للطاقة 2.13 بالمئة، والسوادي للطاقة 2.08 بالمئة.

وعطلت بورصتا قطر والبحرين أعمالهما اليوم بمناسبة حلول العيد الوطني للبلدين.