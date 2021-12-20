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مساعد الخارجية الايراني يؤكد اهمية تجارة المقايضة مع الهند

مساعد الخارجية الايراني يؤكد اهمية تجارة المقايضة مع الهند
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

 اكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري اهمية تجارة المقايضة مع الهند وتسويق المكثفات الغازية الإيرانية في مقابل المواد الخام الدوائية الهندية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الذي عقد الاحد حول موضوع "سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الهند" برئاسة مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري وبحضور اعضاء اللجنة المؤلفة من مساعدي الشؤون الاقتصادية في الاجهزة المعنية.

وفي الاجتماع اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في الهند علي جكيني، ميناء جابهار نعمة كبرى لايران، وتحدث عن الاستثمارات في هذا الميناء والتحديات القائمة امام التجارة مع الهند.

وتحدث المشاركون في الاجتماع من مختلف الاجهزة التنفيذية حول عقبات التجارة مع الهند، وتطرقوا الى السبل بعيدة الامد للتعاون وزيادة التبادل التجاري مع الهند.

وفي ختام الاجتماع اكد مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية على أهمية تجارة المقايضة مع الهند وتسويق المكثفات الغازية الإيرانية في مقابل المواد الخام الدوائية الهندية.

كما اشار الى نمو الصادرات الزراعية ، وقال إن اتفاقية تعريفات الصادرات إلى الهند ساهمت بنمو التبادل التجاري بين إيران والهند.

واكد صفري على أهمية انشاء خط سكك الحديد "زاهدان – جابهار" واستكمال الممرات الإيرانية بما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني ودورها في تطوير العلاقات مع الهند ودول المنطقة الأخرى.

واعتبر مشاريع الخدمات الهندسية في الخارج ، وخاصة في الهند ، بانها تمهد الطريق لخلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

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مساعد الخارجية الايراني يؤكد اهمية تجارة المقايضة مع الهند

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