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123 إصابة في احتجاجات السودان

123 إصابة في احتجاجات السودان
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة الصحة السودانية، إن 123 شخصا أصيبوا بولايتي الخرطوم وكسلا خلال مظاهرات يوم الأحد.

العالم - السودان

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك، "أنه لا توجد وفيات حتى (الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش).

وأوضح تقرير الصحة السودانية،أن العاصمة السودانية أصيب فيها 121 شخصا بينما الاثنين الآخرين كانا في ولاية كسلا.

وأشار التقرير إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مناطق التجمعات "القصر الجمهوري، السوق العربي، والبرلمان"، واستخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق استدعت دخول المستشفى.

وتوجه مئات الألوف من الناس في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر، ودعا منظمو الاحتجاج المزيد من الناس للانضمام إلى اعتصام مزمع مساء امس. وأظهرت لقطات مصورة على الهواء تعرض من بقي هناك لإطلاق الغاز بكثافة.

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي

ويأتي هذا الاحتجاج، وهو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكرى إحراق مبنى الحزب الحاكم في عام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.

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