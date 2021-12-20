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شاهد..المجاعة تنهش اطفال اليمن

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اليمن ينزلق نحو مجاعة هكذا أطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيره الأخير حيث أشار في تقريره إلى 5 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة إضافة إلى نصف السكان والمقدر عددهم بأكثر من 16 مليون شخص يواجهون جوعا حاداً في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوء الأزمات الإنسانية حسب وصفه.

العالم - مراسلون

الطفلة دعاء إحدى حالات سوء التغذية الوخيم والتي تظهر عليها علامات الهزال وأثار المجاعة وتعاني من انعدام طبقة الدهون والعضلات تحت الجلد.

فيما تؤكد ام الطفلة جود أن طفلتها تبلغ 5 أشهر لكن وزنها لايتجاوز اثنين كيلو جرام نتيجة سوء التغذية وسط معاناة تعيشها الأسرة التي مضى على تواجدها شهر كامل بمركز سوء التغذية الوخيم.

ومع احتدام الصراع وضرواة العدوان والحصار الذي ألقى بظلاله على حياة اليمنيين الاقتصادية والاجتماعية، يبقى أمل التخفيف من تلك المعاناة توجه المجتمع الدولي بجدية نحو الضغط على قوى التحالف في سبيل رفع الحصار لوصول الغذاء والدواء دون قيود وبعيدا عن استثمار معاناة الشعب اليمني للحصول على تمويل من الجهات المناحة.

تؤكد هذه الحالات على مدى سوء الوضع السوداني في اليمن، وتزايد اعداد سوء التغذية الحاد والوخيم نتيجة استمرار حصار السعودية على البلاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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