الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد مقر خاتم الانبياء في ايران : كافة المراكز والقواعد والاجواء التي يمر خلالها اي عدوان صهيوني على ايران ستواجه بهجوم ماحق

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اطلاقات الدفاع الجوي في محيط محطة بوشهر النووية كانت في اطار مناورة + فيديو

التعليم العراقية تطلق استمارة "اعتراضات" للطلبة من ذوي الشهداء

شاهد..المجاعة تنهش اطفال اليمن

5 فوائد للبروكلي تجعله غذاء خارقا

نيويورك تايمز: اسرائيل عاجزة عن تدمير وحتى تأخير البرنامج النووي الايراني

123 إصابة في احتجاجات السودان