وزير الصحة اللبناني يؤكد وجود أعداد كبيرة من الإصابات بأوميكرون

العالم_لبنان

و خلال حديث تلفزيوني قال هناك أعداد كبيرة من الإصابات بمتحور أوميكرون في لبنان، ونحن قمنا بإجراءات إضافية في مطار بيروت الدولي، واجبرنا المسافرين إلى لبنان، حتى وإن كانوا ملقحين، بإجراء فحص PCR تكون نتيجته سلبية.

وأوضح إن همنا كان ألا نقفل على الدورة الاقتصادية بقدر ما يمكن، ونحن نعرف أن معظم الأعمال تحدث خلال النهار، وأما الحياة الاجتماعية هي التي تكون خلال اللبل، وهذا ما رأيناه السنة الماضية خلال الأعياد، حيث كان هناك الكثير من التجمعات في المنازل.

واشار ​ وزير الصحة​ ​، إلى أنه لدينا 4 أمور أساسية تتغير في موضوع الدواء. الأول لدينا في ​لبنان​ جزء من المجتمع الأكثر حاجة، وهؤلاء يجب أن نؤمن لهم الدواء مجاناً عبر مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة على جميع الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بسياسة​ الاعتماد على الخارج في استيراد الدواء، رغم أنه لدينا إنتاج دوائي جيد في لبنان، حيث لدينا 12 مصنع، وهذه يجب أن نزيد الدعم لها، فهم يمكن ان يكونوا مصدراً لجذب الدولارات على البلد.

و في السياق أعلنت ​وزارة الصحة لبنان ​، في تقريرها اليومي، تسجيل 1479 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 700943.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1373 إصابة بين المقيمين و106 حالات بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 12 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8936.