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خطيب زاده: ايران تابعت قضية استشهاد القائد قاسم سليماني وفي الاسبوع القادم سنتحدث عن ذلك بالتفصيل

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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