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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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نبض السوشيال
خطيب زاده: بذلنا جهودنا للتوصل الى النص المطلوب رغم الهجمات المغرضة للمفاوضات في فيينا
خطيب زاده: بخصوص محادثات فينا لسنا مطمئنين من نوايا الجانب المقابل
خطيب زاده: نامل ان يستعيد سفيرنا في اليمن عافيته ليواصل مهامه بسرعة
خطيب زاده: لانكترث بالمواقف الاميركية تجاه ايران
خطيب زاده: الطريق الذي تسلكه اميركا والدول الاوروبية الثلاث خاطئ
خطيب زاده: رسالة قواتنا المسلحة واضحة وعلى من يتشدق بحقوق الانسان الانتباه الى مايثيرة كيان الاحتلال
خطيب زاده: الكيان الصهيوني يصر دوما على بقاء التوتر في المنطقة وان تحذيرات قادتنا العسكريين صحيحة
خطيب زاده: رغم ما تعلنه اميركا في اعلامها لكننا في مفاوضات فيينا لم نشاهد ان تقدم اميركا اي مقترح ملموس الى المفاوضات
خطيب زاده: ايران كانت على الدوام ملتزمة بقوانين الوكالة الذرية الدولية وتتعهد بالتزاماتها وقدمنا تقاريرنا للوكالة
خطيب زاده: ايران تابعت قضية استشهاد القائد قاسم سليماني وفي الاسبوع القادم سنتحدث عن ذلك بالتفصيل
خطيب زاده: لم نسمع من الحكومة البريطانية سوى الاقوال دون الافعال بشان الديون الايرانية
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش
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