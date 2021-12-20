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انطلاق مناورات "النبي الاعظم (ص)" الـ 17 المشتركة للحرس الثوري

انطلاق مناورات
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الاثنين مناورات "النبي الاعظم (ص)" الـ 17 المشتركة للحرس الثوري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوب وجنوب غرب البلاد.

العالم - ايران

وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد نيلفروشان: ان هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الجهوزية القتالية للحرس الثوري على اساس محاكاة واحدة من احدث الخطط الهجومية في الحروب التركيبية وتشابك الحروب الخشنة وشبه الخشنة والناعمة.

واضاف: ان قوات الحرس الثوري البرية والبحرية والجوفضائية بمعية المنظمة السيبرانية الالكترونية، تقوم في منطقة سواحل محافظتي هرمزكان وبوشهر (جنوب) وجزء من محافظة خوزستان (جنوب غرب) بتنفيذ عمليات هجوم وتوغل على المستوى الاستراتيجي لتدمير مصادر هجمات العدو المفترض.

واشار العميد نيلفروشان الى ان قوات التعبئة (البسيج) توفر الكوادر البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري واضاف: انه سيتم في هذه المناورات استخدام قسم من المنظومات والاسلحة التي تسلمتها هذه القوات حديثا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.

وصرح بان رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون امننا القومي ولجيراننا السلام والصداقة والامن، وقال: ان منطقنا الدفاعي اساسا هو الامن والاقتدار والردع الفاعل والذكي في منطقة الخليج الفارسي.

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