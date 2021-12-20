شاهد.. أوميكرون يعرقل عطلة رأس السنة

العالم - خاص بالعالم

وسط تحذيرات من الدخول في مراحل صعبة جراء تفشي المتحور اوميكرون، تواصل تشديد الإجراءات من جهة ورفض بعض القيود من جهة أخرى.

الولايات المتحدة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 80 ألف وفاة دقت ناقوس الخطر مجددا، وحذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن المتحورة أوميكرون ستصبح مهيمنة متوقعا ان تواجه بلاده أسابيع أو أشهرا صعبة مقبلة، متحدثا عن مستوى من الهشاشة مع عدم تلقي نحو 50 مليون أميركي اللقاح بعد.



وقال مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي: "المتحورة تنتشر بسرعة في كل أنحاء العالم وفي بلدنا.عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة وفيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي".



كيان الإحتلال الإسرائيلي أوصى مستوطنيه بمنع السفر إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء.

وأعلن رئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت عقب جلسة لحكومتة عن أن كيانه يشهد موجة تفش خامسة لكوفيد-19 مشيرا الى وصول المتحورة أوميكرون وتفشيها بسرعة.



كذلك دقت مجموعة خبراء ألمانية ناقوس الخطر مع استمرار تفشي المتحورة أوميكرون، محذرة من خطر حصول اضطراب كبير في عمل البنى التحتية الحساسة مثل المستشفيات وأجهزة الاسعاف والاتصالات وإمدادات الكهرباء والمياه، واستبعد وزير الصحة كارل لوترباخ فرض إغلاق قبل عيد الميلاد على غرار ما حصل في هولندا مرجحا أيضا ألا يتم اتخاذ إجراء مماثل بعد الأعياد.

والى فرنسا التي بلغ المتوسط اليومي للإصابات فيها للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة، أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه اصابتها بكوفيد-19 هذا فيما تضاعف في شهر واحد عدد المتواجدين في المستشفيات ليبلغ نحو 15 الفا و600 اصابة.



وفي العاصمة البلجيكية بروكسل واحتجاجا على فرض استخدام الشهادة الصحية لدخول المطاعم والفعاليات الثقافية، شارك الآلاف في مسيرة تخللها صدامات مع الشرطة التي عملت على تفريقها وانتهت باعتقال الأخيرة لبعض المحتجين، مع العلم ان بلجيكا تسجل نحو 10 آلاف إصابة بكوفيد يوميا.