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وزير الصحة:

نقف على مسافة واحدة من الشعب الایرانی واللاجئين في تقديم الخدمات

نقف على مسافة واحدة من الشعب الایرانی واللاجئين في تقديم الخدمات
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إيران استضافت نحو أربعة ملايين لاجئ أفغان منذ أكثر من 40 عامًا مؤكدا اننا نقف على مسافة واحدة من الايرانيين واللاجئين في تقديم الخدمات.

العالم - ايران

واضاف بهرام عين اللهي في اللقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" والوفد المرافق له إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تستضيف أربعة ملايين لاجئ من أفغانستان منذ اكثر من 40 عامًا وتولى اهتماما بتقديم الخدمات الإنسانية لهم بما فيها الخدمات الصحية والعلاجية.
واضاف لقد حاولنا دائمًا تقديم خدمات صحية مجانية لهؤلاء اللاجئين وفي هذا الاطار قدمنا خدمات مجانية لجميع اللاجئين المصابين بفيروس كورونا وتم تطعيم هولاء اللاجئين.

يجب أن نتحرك عالميا للسيطرة على جائحة كورونا

واضاف يجب أن نعمل عالميا للسيطرة على جائحة كورونا وإذا قامت دولة غنية بتطعيم شعبها فقط فليس هناك ما يضمن أن سكان ذلك البلد لن يصابوا بالمرض في المستقبل لانه لن يتوقف الوباء.

واكد وزير الصحة: سجلنا تقدما كبيرا في مجال الصحة والعلاج ولدينا متخصصون في جميع مجالات العلوم الطبية حيث يرغب العديد من مواطني الدول المجاورة بالقدوم إلى إيران للعلاج ونحن نرحب بهم.

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وزير الصحة: نقف على مسافة واحدة من الشعب الایرانی واللاجئين في تقديم الخدمات