اغلاق معبر ثان يستخدمه الاحتلال الأمريكي لتصدير نفط سوريا المسروق للعراق

العالم - سوريا

ونقل "سبوتنيك" عن مصادر وصفها بـ"محلية" في شرق سوريا قولها: أن “قوات البيشمركة الكردية التابعة لحكومة منطقة كردستان العراق، أغلقت، اليوم الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر، معبر الوليد البري غير الشرعي مع الأراضي السورية، وذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاق بوابة (فيش خابور) الحدودية (معبر سيمالكا النهري) أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة السورية، احتجاجًا على هجوم نفذه أنصار جماعة "قسد" الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي.

وتابعت المصادر أن “مسؤولي حكومة كردستان العراق من الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدروا قراراً بإغلاق معبر الوليد البري (التجاري) غير الشرعي، والذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي بإدخال القوافل العسكرية وسرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية، وعدم السماح بإدخال أي مواد عبر المعبر إلى مناطق سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له شرقي سوريا”.

وقالت المصادر أن “شاحنات ورافعات كبيرة قامت بنقل معدات وكتل إسمنتية وأغلقت معبر الوليد البري الذي يبعد 35 كيلو متراً عن معبر سيمالكا النهري الحدودي غير الشرعي، الواقع مقابل جنوب غرب قرية السويدية التابعة لمنطقة اليعربية بريف مدينة المالكية في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة السورية”.

وافتتح معبر الوليد البري غير الشرعي منذ حوالي أربع سنوات مضت، من قبل الاحتلال الأمريكي وما تسمى بـ"قوات التحالف الدولي"، لتسهيل دخول قوافل الإمدادات العسكرية وتصدير قوافل صهاريج النفط المسروق وشاحنات القمح، كما يتم عبره إدخال لمواد البناء (الأسمنت، الحديد وغيرها) لزوم بناء القواعد اللاشرعية لجيش الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا.

وكانت قوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان العراق، قد أغلقت بوابة “فيش خابور” الحدودية (يقابلها معبر سيمالكا النهري غير الشرعي في الجهة السورية من نهر دجلة) بكتل معدنية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي 16 كانون الأول/ ديسمبر، وأغلقت الجسر الثاني للحدود أمام المواصلات.