الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا

تسجيل 12 وفاة بمتحور
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

العالم-اوروبا

وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة "تايمز"، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

وكانت بريطانيا أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

هذا وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون". وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن الحكومة "لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة"، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

روابط ذات صلة

شاهد.. أوميكرون يعرقل عطلة رأس السنة

أنتوني فاوتشي: أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم وسنواجه أشهرا صعبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لهذا السبب.. باحث سياسي سوري ينتقد جامعة الدول العربية

بالفيديو.. باحث سياسي: دور الجامعة العربية خجولا في الكثير من الأزمات

تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا

الخارجية الصينية: تايوان "ضال" وسيعود إلى البيت في نهاية المطاف

بالفيديو.. استاذ قانون دولي: الجامعة العربية خاضعة للقوى العظمى

وزير الصحة: نقف على مسافة واحدة من الشعب الایرانی واللاجئين في تقديم الخدمات