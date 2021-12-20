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باحث سياسي: دور الجامعة العربية خجولا في الكثير من الأزمات

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي سمير الحسن انه لا حاجة اساسا الى جامعة الدول العربية التي لا تستطيع حل مشاكل الدول العربية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف سمير حسن ان جامعة الدول العربية شكلت غطاءً في الكثير من المراحل في الاعتداء على الدول العربية، باستثناء قمة الخرطوم. مؤكدا ان دور الجامعة العربية كان خجولا في الكثير من أزمات العالم العربي مشيرا الى بدأ التطبيع إبان فترة رئاسة الرئيس المصري انور السادات وخطابه في الكنيست الصهيوني ومرورا بشق الصف العربي المدافع عن القضية الفلسطينية.

سمير حسن أكد ان جامعة الدول العربية اليوم خارج المشهد السياسي وانها لا تستطيع ان تلعب دورا مؤثرا في المنطقة وذلك بسبب عجزها عن اتخاذ القرار الصائب بشأن قضاياها المصيرية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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