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نبيه بري: اسرائيل لاتريد اي دور للامم المتحدة في لبنان خصوصا فيما يتعلق بالحدود البحرية

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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