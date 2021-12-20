لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد

العالم - السودان

جاء ذلك خلال مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي شهده السودان يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول حيث واجهتهم قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز والصوت، بحسب رويترز.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السودانية، إصابة 123 شخصا بجروح خلال احتجاجات الأحد، وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: " إصابة 123 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومناطق عدة بالبلاد يوم الاحد".

يذكر أن آلاف المتظاهرين السودانيين، كانوا قد وصلوا إلى البوابة الرئيسية لقصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.