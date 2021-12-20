شاهد.. المشورة هي المهمة المقبلة للتحالف الدولي في العراق

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وأوضح رسول انه تم الاتفاق على انسحاب كافة القوات ذات المهام القتالية والابقاء على مستشارين يكون عددهم حسب تقدير القيادة العسكرية العراقية لتقديم الاستشارة والدعم والتمكين في كل ما تحتاجه القوات العراقية في مهمتها في مقاتلة عصابات "داعش" الارهابية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ان الجدول كان دقيقا وانسحبت القوات ذات المهام القتالية قبل اتهاء مدة الجدول الزمني في 31 كانون الاول.

واضاف رسول، ان كل الاسلحة تقريبا خفيفة ومتوسطة وايضا لدينا اسلحة اختصاصية، بالاضافة الى ذلك معدات لدعم القوات العراقية وكذلك آليات لحمل الجنود جميع ما تحتاجه القطعات تقريبا من قبل التحالف الدولي للقوات العراقية.