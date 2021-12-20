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فيديوغرافيك.. موسم الرياض يغضب السعوديين

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

طالب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بايقاف موسم الرياض، وعبر الناشطون عن غضبهم من التصرفات الغير لائقة التي شهدتها فعاليات موسم الرياض خلال الايام الماضية. 

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فيديوغرافيك.. موسم الرياض يغضب السعوديين