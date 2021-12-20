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احداث وحدة طبية لمعالجة جرحى الجيش وأسر الشهداء بالسويداء

احداث وحدة طبية لمعالجة جرحى الجيش وأسر الشهداء بالسويداء
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت جمعية رايات الشهداء في السويداء العمل بنقطة طبية لتقديم معاينات وأدوية مجانية لجرحى الجيش العربي السوري وأسر الشهداء وأبنائهم

العالم - سوريا

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غادة الصفدي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن النقطة الطبية تعمل من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وتستقبل المرضى لإجراء معاينات لهم من قبل أطباء اختصاصيين وتوفير لأدوية اللازمة اضافة الى إجراء جلسات معالجة فيزيائية بإشراف معالج مختص.

ولفتت الصفدي إلى أهمية النقطة الطبية التي تتماشى مع أهداف وتطلعات الجمعية لتوفير الخدمات الضرورية لجرحى الجيش وأسر الشهداء.

يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 2017 تهدف إلى متابعة أبناء الشهداء صحياً وتعليمياً وإقامة مشاريع استثمارية لأسر الشهداء والجرحى.

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