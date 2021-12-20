الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: السلطات تعلن ارتفاع حصيلة إعصار الفيليبين إلى 375 قتيلًا

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ردأ على سؤال مراسل قناة العالم.. طهران ترد على مزاعم واشنطن بشأن ضبط شاحنات نفط ايرانية

الطلاب الإيرانيون يحرزون المركز الأول في المسابقة العالمية للاختراعات 2021

مقاومو جنين يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال +فيديو

ابتسام الصائغ: العفو الملكي لم يشمل أي سجين سياسي بحريني

لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد

مسؤول أممي: نصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية