الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. 10 سنوات من القمع والتهميش في البحرين

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

القمع الممنهج تجاه المعارضة السلمية يتصاعد والحكم الاستبدادي يشدد قبضته على البلاد ويسحق أي محاولة للتعبير عن الرأي والحق.

العالم – حديث البحرين

وبدلا من اتخاذ خطوات فعلية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان يعمد النظام البحريني الى التعاقد مع شركات العلاقات العامة في مهمة مفضوحة لتبييض الانتهاكات والتغطية عليها.

النظام في البحرين يمارس ومنذ عشر سنوات بشكل متزايد انتهاك الشعب في سبيل الانتقام والتهميش والقمع والتمييز وتضييق الخناق على كل المطالبين بالحرية والديمقراطية. كما انه ايضا يهندس أدواته التي تخدم سياساته خلال تشكيل مجلس نيابي صوري فاقدا للصلاحيات وحكومة شكلية وقضاء مسيس. وبذلك يكتمل المشهد القمعي على المستويات كافة.

برنامج حديث البحرين الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من إستوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية جيهان عبد النبي بدران سلط الضوء على أحدث انتهاكات النظام الخليفي بحق الشعب البحريني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الناشط مشيمع ينهي إضرابه عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن

هل تخلى ملك البحرين عن الوعود بالإفراج عن السجناء السياسيين؟

هل أصبحت البحرين "مركز ثقل" بعد فرض إرادتها على لبنان؟

اعتقال الشيخ علي سلمان - 2014

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة بمحافظة خوزستان

وسط توتر شديد داخل سجون الاحتلال مكتب إعلام الأسرى: طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة

حقوقيون يؤكدون: قائمة المفرج عنهم لم تشمل معتقلين سياسيين

ليبيا.. النائب العام يصدر أمرًا بحبس وزير التربية والتعليم

مضرب عن الطعام لليوم الـ126..حالة الأسير أبوهواش في تدهور مستمر

شاهد.هكذا طهران تعلن عن جهوزيتها للتصدي لأي تهديد