شاهد.. 10 سنوات من القمع والتهميش في البحرين

العالم – حديث البحرين

وبدلا من اتخاذ خطوات فعلية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان يعمد النظام البحريني الى التعاقد مع شركات العلاقات العامة في مهمة مفضوحة لتبييض الانتهاكات والتغطية عليها.

النظام في البحرين يمارس ومنذ عشر سنوات بشكل متزايد انتهاك الشعب في سبيل الانتقام والتهميش والقمع والتمييز وتضييق الخناق على كل المطالبين بالحرية والديمقراطية. كما انه ايضا يهندس أدواته التي تخدم سياساته خلال تشكيل مجلس نيابي صوري فاقدا للصلاحيات وحكومة شكلية وقضاء مسيس. وبذلك يكتمل المشهد القمعي على المستويات كافة.

برنامج حديث البحرين الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من إستوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية جيهان عبد النبي بدران سلط الضوء على أحدث انتهاكات النظام الخليفي بحق الشعب البحريني.

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