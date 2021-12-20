إصابة جنود أمريكيين في ألمانيا إثر اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية

العالم - أوروبا

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين أن النيران اندلعت في عدد من المركبات، كما أصيب عدد من أفراد الجيش الأمريكي.

وبحسب البيانات، اصطدمت الشاحنة اليوم بعد مفترق طرق بابسبرج بالقافلة التي كانت تقف على جانب الطريق مع عدد من شاحنات الصهاريج.

ووفقا للمعلومات الأولية، نُقل ثمانية أفراد إلى المستشفى بسبب إصابتهم على الأرجح باختناقات من الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في عدد من المركبات.

وكانت الشاحنة محملة بنشارة خشب ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن حالة السائق.

وبحسب البيانات، صدم سائق الشاحنة المركبات العسكرية بكل قوة. ولم يتضح بعد سبب توقف القافلة على جانب الطريق.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين.