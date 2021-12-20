وزارة الصحة : تراجع الوفيات الجديدة الناجمة عن كورونا في ايران الى 41 حالة

العالم - ايران

وفي بيانها الصادر اليوم الاثنين حول اخر حصيلة تفشي هذا الفيروس الوبائي في البلاد، اشارت الصحة الايرانية بأن نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس ولغاية اليوم، سجلت الفين و390 اصابة جديدة؛ ليبلغ اجمالي عدد المصابين بهذا المرض 6 ملايين و173 الفا و369 شخصا، ومجموع الوفيات 131 الفا و124 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي ما يبلغ 6 ملايين و9 الاف و489 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في انحاء البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، فقد لفت البيان الصادر عن وزارة الصحة الى توزيع ما يبلغ 113 مليونا و751 الفا و456 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة) في ايران؛ لحد اليوم.