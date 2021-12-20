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إعلامي بحريني: هناك ورقة مهمة في جعبة المعارضة

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب ان النظام الخليفي فشل في الوصول الى اهدافه من خلال سياساته الأمنية والقمعية.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج حديث البحرين الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت قال الدكتور جواد عبد الوهاب ان النظام الخليفي لم يصل الى أي هدف من أهدافه بالرغم من انه بقي مسيطرا على شعب البحرين.

وأضاف ان ما يهدف اليه النظام البحريني من خلال اجرائاته التعسفية خلال السنوات العشر الماضية هي الحصول على الشرعية من خلال الضغط على الشعب والمعارضة. مؤكدا ان الشعب البحريني بقي صامتا ولم يتحول الى عامل ضغط

الدكتور جواد عبد الوهاب قال ان هناك ورقة كبيرة ومهمة في جعبة المعارضة البحرينية وهي اعطاء النظام الشرعية لاجراءاته. مشيرا الى ان المعارضة اجمعت على سقوط النظام وبذلك لم ولن يحصل النظام على الشرعية من قبل المعارضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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