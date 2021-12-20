قانون قيصر يمنع الدواء عن السوريين

العالم – صدى سورية

جاء قانون قيصر مستهدفا القطاعات الحيوية ومنها القطاع الدوائي الذي ترك اثره السلبي الاكبر عليه لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتظافر جهود دول العالم للتصدي له. بينما يحرم السوريون من الدواء ومستلزمات العلاج الطبي.

معامل دمرت وتوقفت عن العمل ومواد أولية منعتها العقوبات الاقتصادية من الوصول الى البلاد لتصل سورية الى حافة الحاجة الدوائية ونقصان في امدادات السوق. ما يشكل تهديدا مباشرا لحياة الناس، يعد أخطر من الحرب العسكرية. وفرض ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار الادوية ما شكل عامل ضغط إضافي على السوريين.

حال الوضع الدوائي في سورية موضوع حلقة برنامج "صدى سورية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات دشمق بتقديم الاعلامية الزميلة رؤى العلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علاء الأصفري – خبير اقتصادي ودولي

زياد أوبري – المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية