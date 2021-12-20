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تأجيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022"

تأجيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإثنين، تأجيل اجتماعه السنوي في سويسرا "دافوس 2022"، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي متحور كورونا "أوميكرون".

العالم - أوروبا

وقال المنتدى في بيان، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس كلوسترز، سويسرا في الفترة بين 17-21 يناير/كانون ثاني المقبل، "ومن المقرر الآن عقده أوائل الصيف".

وذكر أن المشاركين سينضمون بدلاً من ذلك، إلى سلسلة رئيسية من جلسات "حالة العالم" التي تجمع قادة عالميين عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

وعلى الرغم من البروتوكولات الصحية الصارمة للاجتماع، فإن قابلية انتقال "أوميكرون" وتأثيره على السفر والتنقل جعلت التأجيل ضروريا.

وبحسب البيان، "لطالما كانت صحة وسلامة جميع المشاركين في الاجتماعات الفعلية - المشاركون والمتعاونون والمجتمع المضيف - على رأس أولويات المنتدى".

وقال كلاوس شواب، المؤسس الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، "إن تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني".

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