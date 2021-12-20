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شاهد..غوتيريش يتحدث عن ترسيم حدود لبنان البحرية

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش زيارته الى بيروت والتي تستمر حتى الاربعاء.

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمر صحفي عقده مع ميقاتي قال غوتيريش إنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات التشريعية المقررة ستجرى في موعدها.

وكان الامين العام التقى رئيس البرلمان نبيه بري حيث أكد أن المنظمة الدولية ستسعى الى التوصل لحل سريع لمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، قال بري إن كيان الاحتلال لا يريد دورا للأمم المتحدة في أي مهمة خاصة بموضوع الحدود البحرية، واضاف أن أي خلل أمني في الجنوب يتحمل مسؤوليته الكيان الإسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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