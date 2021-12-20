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سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ196

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ196
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.

العالم ـ فلسطين

ويأتي هذا الهدم بعد أقل من شهر على هدمها في المرة السابقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي.

وقد نفذت آليات الاحتلال عملية الهدم رغم الأجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.

وتندرج عملية الهدم هذه ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يواجهها أهالي النقب، اذ تشن سلطات الاحتلال حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للأراضي الزراعية بهدف اقتلاع أهالي النقب من أراضيهم.

من جهة أخرى، أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تعليمات جديدة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.

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