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بالصور.. العثور على "اشلاء" عنصرين من "داعش" في ديالى

بالصور.. العثور على
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الاثنين، العثور على اشلاء عنصرين من "داعش" وضبط أسلحة متنوعة في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات والتي جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، خرجت قوة من وكالة الاستخبارات، وقوة من الجيش وشرطة ديالى وعثرت على اشلاء لجثتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية و ٤ أسلحة مدمره نوع بندقية m-16 ومخازن بندقية m-16 عدد ٢٥ مدمرة وركيزة قناص مدمرة وقاعدة ناظور حراري وجعب صدرية عدد ٤ وحزام ناسف ومحزن مسدس ومواد غذائية".

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