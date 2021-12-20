خبير دولي: يتم تصدير الدواء السوري الى عشرات الدول

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "صدى سورية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات دمشق قال علاء الأصفري ان الولايات المتحدة تكذب عندما تقول ان الغذاء والدواء ليسوا خاضعين لقانون قيصر. لانه عندما يتم هناك اجازة استيراد يمنع على سورية تحويل المبالغ بالدولار الى الشركات المعنية في الغرب والصين والهند. وبالتالي تدخل سورية في مشاكل كيف تحول الدولار الى عبر طرق غير قانونية أو بنكية للحصول على الدواء المطلوب.

علاء الأصفري اضاف ان الصناعة الدوائية في سورية عريقة وهي تحظى بمستوى عال عالميا. مؤكدا ان الدواء السوري تم تصديره الى 47 دولة حول العالم.

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