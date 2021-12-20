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هذا ما قامت به روسيا رداً على قرار ألمانيا ضد دبلوماسيها

هذا ما قامت به روسيا رداً على قرار ألمانيا ضد دبلوماسيها
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، ردا على طرد برلين دبلوماسيين روسيين.

العالم - روسيا

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها "استدعت سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، إلى مبنى الوزارة، وناقشت معه مسألة طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا".

وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أن "اثنين من موظفي سفارة موسكو لديها شخصيتين غير مرغوب فيهما"، عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني سابق في برلين عام 2019.

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن "قرار برلين الأخير لن يبقى بدون رد مناسب من قبل موسكو".

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