الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الغارديان:

رئيس لجنة المحققين في جرائم السعودية باليمن استهدف ببرنامج تجسس

رئيس لجنة المحققين في جرائم السعودية باليمن استهدف ببرنامج تجسس
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف تحليل جنائي جديد للجهاز أن الهاتف المحمول لمحقق مدعوم من الأمم المتحدة كان يدرس جرائم العدوان على اليمن استُهدف ببرامج تجسس من إنتاج مجموعة NSO الإسرائيلية.

العالم- اليمن

وبحسب التقرير الذي نشرته “الغارديان” البريطانية اليوم الاثنين، للمحلل ستيفاني كيرشغيسنر تم الكشف عن هذه المعلومات بعد تعرض تلفون التونسي كمال الجندوبي الذي شغل منصب رئيس المجلس المنحل الآن فريق الخبراء البارزين في اليمن، للاختراق.

وأوضح التقرير أن الاستهداف حدث قبل أسابيع فقط من إطلاق الجندوبي وفريقه للخبراء تقريرًا خلص إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدول.

وقال التقرير: يظهر رقم هاتف جندوبي أيضًا على قاعدة بيانات مسربة في قلب مشروع بيغاسوس ، وهو تحقيق في NSO من قبل صحيفة الغارديان ووسائل إعلامية أخرى ، تم تنسيقه من قبل Forbidden Stories ، وهي مجموعة إعلامية فرنسية غير هادفة للربح.

تضمنت القائمة المسربة أعدادًا من الأفراد الذين يُعتقد أنه تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء حكومة NSO.

تشير البيانات إلى أنه تم اختيار الجندوبي كهدف محتمل للمراقبة من قبل المملكة العربية السعودية ، والتي كانت عميلًا قديمًا لـ NSO قبل أن يتم إسقاطها في وقت سابق من هذا العام بعد مزاعم بأنها أساءت استخدام أداة المراقبة.

بدوره قال الجندوبي لمشروع بيغاسوس إن استهداف هاتفه يمثل أفعال “دولة مارقة”.

“لا توجد كلمات أخرى. بصفتنا محققين دوليين، من المفترض أن نكون محميين على الأقل؛ لكنني لست متفاجئًا على الإطلاق. لقد كنت قلق بشأن هذا منذ عام 2019 .

وأضاف الجندوبي: “لقد استخدموا كل دعاياتهم ووسائل إعلامهم … لتشويه سمعتنا وتشويه عملنا. كل ما تتوقعه منهم. حتى تصويت 2021 الذي أنهى مهمتنا “.

روابط ذات صلة

شاهد لأول مرة ..محمد علي الحوثي بيده سلاح محلي 100%

النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه ويفتح أجواءها لرئيس وزراء الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة بمحافظة خوزستان

وسط توتر شديد داخل سجون الاحتلال مكتب إعلام الأسرى: طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة

حقوقيون يؤكدون: قائمة المفرج عنهم لم تشمل معتقلين سياسيين

ليبيا.. النائب العام يصدر أمرًا بحبس وزير التربية والتعليم

مضرب عن الطعام لليوم الـ126..حالة الأسير أبوهواش في تدهور مستمر

شاهد.هكذا طهران تعلن عن جهوزيتها للتصدي لأي تهديد