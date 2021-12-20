الصهاينة يهتكون حرمة الاسيرات الفلسطينيات والعرب نيام

العالم - مراسلون

وبينما يناضل الاسرى الاداريون تجري معركة أخرى في سجن الرامون فقد قامت وحدات القمع "الإسرائيلية" بالاعتداء على الأسيرات بالضرب والسحل والعزل وقطعت عنهن الكهرباء، كما قامت بخلع حجاب عدد من الاسيرات بالقوة الأمر الذي خلق موجة غضب شعبي دفعت الشباب للتغريد عبر هاشتاق الاسيرات_خط_أحمر فأعلنت الفصائل استفارها وحذرت المقاومة من مغبة هذا الاعتداء الصهيوني.



٣٢ أسيرة هو عدد الأسيرات داخل سجن الدامون والاعتداء عليهن بهذه الطريقة الوحشية هو الأعنف منذ سنوات.

إعصار الاعتداءات الصهيونية على الاسرى والاسيرات داخل السجون قد تنقلب رياحه لتسير بشكل عسكي، فالمعلومات الت يكسرت جدار السجن ووصلت الى ماسمع الفلسطينينين قد تنزع فتيل المقاومة عما قريب.

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