الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب إعلام الأسرى: حذرنا مرارًا بأن الاعتداء على الأسيرات خط أحمر لن يمر دون عقاب ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأحداث داخل السجون

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرهان يقدم تنويراً لقادة الجيش ويكشف عن شائعات تستهدف المنظومة الأمنية

تأجيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022"

بالفيديو.. باحث سياسي: التطبيع الاسرائيلي العربي لم يأتي ثمارة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-12-2021

"جبهة تحرير تيغراي" تعلن أن قواتها ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال إثيوبيا

ألمانيا تعلق على قرار طرد دبلوماسيها من روسيا