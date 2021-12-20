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البرهان يقدم تنويراً لقادة الجيش ويكشف عن شائعات تستهدف المنظومة الأمنية

البرهان يقدم تنويراً لقادة الجيش ويكشف عن شائعات تستهدف المنظومة الأمنية
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، والقائد العام للقوات المسلحة أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه و بين رئيس مجلس الوزراء،عبد الله حمدوك .

العالم _ افريقيا

واكد عبدالفتاح البرهان،دعمه الكامل للدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره؛ مؤكداً رئيس مجلس السيادة الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة وحيا الجنود المرابطين في كل بقاع السودان.
ودعا البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.
وقد حضر التنوير الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.

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