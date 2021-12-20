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ملخص العين الإسرائيلية.. القلق الإسرائيلي من الاتفاق النووي

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج العين الاسرائيلية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت القلق الاسرائيلي من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الاقتصادي عن ايران.

العالم – العين الاسرائيلية

المراقبون للشأن الإقليمي يقولون ان الاهتمام الصهيوني سياسيا واعلاميا وعسكريا بمباحثات فيينا ورصده المباحثات شكل له قلقا بسبب دقة ثبات الموقف الايراني ما دفع الكيان الصهيوني الى رفع مستوى التأهب والحذر واطلاق التهديدات وحث الولايات المتحدة باحكام الضغوط على طهران.

ضيف الحلقة الباحث السياسي حسن عليان قال ان المباحثات بدأت بين مجموعة 5+1 ومن ثم تحولت الى 4+1 وان المستجد ينبئ بأن الولايات المتحدة تحاول التقرب من المباحثات وتقربها رهن قبول شروط ايران وهذا بحد ذاته يعتبر صفعة للأميركي.

العليان اضاف ان الجانب الايراني كان ومازال على موقوفه وهو ان تعود الولايات المتحدة تحت قرار 2231 والا ايران ليست مستعجلة. مؤكدا ان الضغوط الاسرائيلية والمال الخليجي دفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الانسحاب من الاتفاق النووي . وجائت النتائج عسكية بسبب ان التخصيب كان 20 بالمئة لدى ايران واليوم اصبح 60 بالمئة.

واشار العيان الى ان التطبيع الاسرائيلي العربي لم يأتي ثمارة كما كانت ترغب تل أبيب بسبب ان ايران باتت على مقربة من الوصول الى اهدافها في برنامجها النووي وهذا ما تعتبره "إسرائيل" خطرا لوجودها وسياساتها في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن عليان – باحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5957588

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