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جمعية واعد للأسرى: الحركة الأسيرة تؤكد أن الاحتلال وضباط سجونه سيدفعون ثمن أي حماقة قد ترتكب بحق أسرى سجن نفحة

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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