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باحث سياسي: التطبيع الاسرائيلي العربي لم يأتي ثمارة

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي حسن عليان ان المباحثات بدأت بين مجموعة 5+1 ومن ثم تحولت الى 4+1 وان المستجد ينبئ بأن الولايات المتحدة تحاول التقرب من المباحثات وتقربها رهن قبول شروط ايران وهذا بحد ذاته يعتبر صفعة للأميركي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "العين الاسرائيلية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف العليان ان الجانب الايراني كان ومازال على موقوفه وهو ان تعود الولايات المتحدة تحت قرار 2231 والا ايران ليست مستعجلة. مؤكدا ان الضغوط الاسرائيلية والمال الخليجي دفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الانسحاب من الاتفاق النووي . وجائت النتائج عسكية بسبب ان التخصيب كان 20 بالمئة لدى ايران واليوم اصبح 60 بالمئة.

واشار العيان الى ان التطبيع الاسرائيلي العربي لم يأتي ثمارة كما كانت ترغب تل أبيب بسبب ان ايران باتت على مقربة من الوصول الى اهدافها في برنامجها النووي وهذا ما تعتبره "إسرائيل" خطرا لوجودها وسياساتها في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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