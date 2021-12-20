حركة المجاهدين: عملية الطعن بسجن نفحة رد طبيعي على بطش الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وحذرت حركة المجاهدين العدو من استغلال هذه العملية للتمادي في ممارساته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وحيت الأسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن للسجان الصهيوني بسجن نفحة مؤكدة أن الاسرى جزء من مقاومة الاحتلال.

وطعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، داخل سجون الاحتلال ردًا على الهجمة القمعية الشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات داخل السجون.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال طُعن داخل سجن نفحة، وسط توتر شديد يسود داخل سجون الاحتلال وحالة استنفار في صفوف الأسرى.