بالفيديو..أهم ما تطرق اليه أنطونيو غوتيريش في زيارته الى لبنان

العالم - خاص بالعالم

غوتيريش التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري جيث اكد سعي المنظمة الدولية الى التوصل لحلٍ سريع لمسألةِ ترسيمِ الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الأمم المتحدة​ لن تدّخر جهداً لتيسير المفاوضات، من أجل التوصّل إلى حل سريع في ملف ​ترسيم الحدود​ البحرية، ليتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه".

من جهته اكد بري ان المماطلة بالمفاوضات تؤثر على الاقتصاد اللبناني وتؤخر معالجة أزماته.

غوتيريش التقى ايضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك إنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات التشريعية المقررة ستجرى في موعدها، من جهته اكد ميقاتي انه لن يذهب باتجاه سيناريو يضع الجميع أمام استقالات من الحكومة لافتا الى ان زيارة غوتيريش تدل على أن لبنان ليس متروكًا.



وكان غوتيريش بدأ لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث اكد ان زيارته تهدف لمناقشة كيفية تقديم الأمم المتحدة أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية..

وفي ختام الزيارة التي من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل، سيتوجّه الأمين العام إلى الجنوب لزيارة قوات اليونيفيل، وللقيام بجولة على الخطّ الأزرق بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتزامن زيارة غوتيريش إلى لبنان مع أزمات سياسية واقتصادية مفتوحة، أكان على صعيد أزمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانعكاساتها على عمل الحكومة، أو على صعيد قانون الانتخابات، وصولاً إلى عرقلة التحقيق الجنائي من قِبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسّعي إلى إقالته.