مناورات وتحذيرات ايران ووثائق البنتاغون السرية المخزية

العالم - بانوراما

وقال المتحدث باسم المناورات العميد عباس نيلفروشان إن الهدف من هذه التدريبات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات، استنادا الى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة والمتشابكة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة فيما توعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الكيان الاسرائيلي برد ساحق ومن دون تردد على أي عمل عسكري ينفذه ضد ايران.



وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... التحقيق مدعم بوثائق سرية لصحيفة نيويورك تايمز الذي فضح الجيش الأمريكي بقتل وإصابة آلاف المدنيين بينهم أطفال خلال عملياته في سورية والعراق وأفغانستان، ومن ثم تعمده إخفاء تلك الخسائر في تقاريره عن تلك الهجمات، ، وأخفق البنتاغون في الالتزام بتعهدات الشفافية والمساءلة.

وتم الإعلان عن عدد قليل فقط من التقييمات اللاحقة للضربات ولم يخلص أي منها إلى ارتكاب مخالفة ولم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.