مراسلة العالم: تحالف العدوان يعلن عن تصعيد خطير، ويدعو لإخلاء كامل لمطار صنعاء في توجه عدواني لتدمير ما تبقى من المطار والإغلاق الشامل له

قناة العالم
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حركة حماس: المعركة لن تبقى داخل سجون الاحتلال ولن نترك الأسرى وحدهم
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة النهدين بمديرية السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء
مراسلة العالم: ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في اليمن
مراسلة العالم: طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف العاصمة صنعاء
مراسلة العالم: تحالف العدوان يعلن عن تصعيد خطير، ويدعو لإخلاء كامل لمطار صنعاء في توجه عدواني لتدمير ما تبقى من المطار والإغلاق الشامل له
مراسلة العالم: تحالف العدوان يعلن عن تصعيد خطير، ويدعو لإخلاء كامل لمطار صنعاء في توجه عدواني لتدمير ما تبقى من المطار والإغلاق الشامل له
وزير الخارجية الايراني في تغريدة: تم التأكيد في اجتماع اسلام اباد على ان مستقبل افغانستان رهن بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القبائل
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجون الاحتلال تنقل عضوين بالهيئة القيادية العليا لأسرى حماس إلى العزل الإنفرادي
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: قوات الاحتلال تمارس حملة قمع كبيرة بحق أسرى سجن نفحة
مراسلة العالم: تحالف العدوان يعلن عن تصعيد خطير، ويدعو لإخلاء كامل لمطار صنعاء في توجه عدواني لتدمير ما تبقى من المطار والإغلاق الشامل له
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
لهذا السبب.. "إسرائيل" تخشى مباحثات فيينا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١
خاص بالعالم- مراسلون
قانون قيصر يمنع الدواء عن السوريين
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. 10 سنوات من القمع والتهميش في البحرين
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩
خاص بالعالم- مراسلون
احداث تونس ما بعد قرارات سعيد الجديدة.. الجزء الثاني
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩
خاص بالعالم- مراسلون
أهم أحداث المغرب العربي في عدسة مراسلي العالم.. الجزء الأول
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد..قناة العالم تلتقي بالاسيرة المحررة بشرى الطويل
"سيف القدس" يميط اللثام عن حقيقة "اسرائيل"
مسلح يحتجز رهينتين في فرنسا ويطلب لقاء وزير العدل
تجمع العلماء المسلمين يطالب غوتيريش بموقف واضح وصريح من الحصار الاميركي
قام بتفجيرها عن بعد..
شاهد رجل أعمال فنلندي يتخلص من سيارته "تسلا" بعد أن سئم من "تكاليف إصلاحها"
استنكار واسع لجريمة المرتزقة بحق طفل بمأرب
مقالات و تحليلات
غوتيريش في لبنان..
طائرة سفير طهران وامكانية استئناف المفاوضات الايرانية السعودية
أسوأ جفاف منذ 70 عاما.. هل تشهد سوريا موجة هجرة جديدة
لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟
أيها الأمير صافح الأسد
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.