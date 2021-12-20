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حركة حماس: المعركة لن تبقى داخل سجون الاحتلال ولن نترك الأسرى وحدهم

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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