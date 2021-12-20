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الولايات المتحدة تحث مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة تحث مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أوصت الخارجية الأمريكية المواطنين بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا بسبب جائحة كوفيد-19 والوضع على الحدود.

العالم-الامريكيتان

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن التوصيات صدرت في وقت سابق، وأن الخارجية جددت إصدارها وأضافت عليها ذكر "زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بيان الخارجية الأمريكية يدل على وجود معلومات جديدة لدى واشنطن بشأن إمكانية التصعيد، قالت بساكي إن تحديث التوصيات يأتي بمثابة دليل على "الشفافية" وتقديم المعلومات "بشكل مباشر".

يذكر أن روسيا نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "عدوان" ضد أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بهذا الشأن.

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الولايات المتحدة تحث مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا

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