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ولاية تكساس الأمريكية تعلن تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"

ولاية تكساس الأمريكية تعلن تسجيل أول وفاة بـ
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

افادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس بأن مسؤولي الصحة بولاية تكساس أعلنوا يوم الاثنين تسجيل أول وفاة بمتحور "أوميكرون".

العالم-الامريكيتان

وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بـ"أوميكرون" في الولايات المتحدة.

وأصبحت "أوميكرون" المتحورة المهيمنة في الولايات المتحدة، إذ تمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.

وتغلبت المتحورة "أوميكرون" سريعة الانتشار، على "دلتا" في غضون أسابيع، وباتت تمثل ما يصل إلى 96.3 في المائة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون، وواشنطن، وإيداهو)، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه مقارنة بالأسبوع الماضي، زادت نسبة الإصابة بهذا المتحور إلى ستة أضعاف تقريبا.

وأوصت المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المواطنين بعدم السفر إلى 8 دول بسبب ارتفاع الإصابات فيها وظهور متحور "أوميكرون" هناك.

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ولاية تكساس الأمريكية تعلن تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون"

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