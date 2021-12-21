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عبد اللهيان: مستقبل أفغانستان سيضمن بتشكيل حكومة شاملة 

عبد اللهيان: مستقبل أفغانستان سيضمن بتشكيل حكومة شاملة 
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في تغريدة عن زيارته لإسلام أباد ومشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: أكدت على مستقبل أفغانستان في ظل تشكيل حكومة شاملة مع مشاركة جميع المجموعات العرقية.

العالم - ايران

وغرد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ، الذي ألقى كلمة أمام الاجتماع السابع عشر الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد (الأحد) ، على تويتر مساء امس (الإثنين) على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد وقال لقد تناولت في مباحثاتي المتنوعة على هامش الاجتماع عن تطوير التعاون مع باكستان والدول المجاورة والإسلامية وأكدت على ان مستقبل أفغانستان رهن بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية.

وأضاف: "كما تم التأكيد على تحرير الوطن الام للفلسطينيين والقبلة الأولى للمسلمين".

و قدم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية أربعة مقترحات لمساعدة الشعب الأفغاني في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد أمس. وقال: على الدول الإسلامية أن تشجع الهيئة الحاكمة لأفغانستان وجميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة.

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