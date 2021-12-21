الصين تؤيد عملية المفاوضات الخاصة برفع الحظر عن إيران

العالم - ايران

وتناول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الاسبوعي مع الصحفيين يوم الاثنين القضايا الراهنة في المنطقة والعالم ، بما في ذلك آخر التطورات في المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران في فيينا ، وقال إنه على الولايات المتحدة باعتبارها الجهة المقصرة في الأزمة النووية الحالية ، إصلاح سياساتها الخاطئة تجاه ايران ورفع جميع اجراءات الحظر عن هذا البلد.

قال تشاو ليجان ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، وفقا لموقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت: "ان من خلال الجهود المنسقة لجميع الأطراف ، أحرزت الجولة السابعة من المحادثات حول استئناف الالتزام بالاتفاق النووي تقدما إيجابيا". تبادل الجانبان مناقشات معمقة حول القضايا المتعلقة برفع الحظر ، وصاغوا وثائق جديدة حول القضايا المتعلقة بالقطاع النووي. كما تقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات بنهاية هذا العام.

وتابع: "قضية البرنامج النووي الإيراني تمر الآن بمنعطف حرج. تدرك الصين جدية جميع الأطراف في هذه الجولة من المحادثات وترحب بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة المنشآت النووية. ونأمل أن تلتزم الأطراف كافة بالمسار الصحيح للحوار والتشاور والعمل على الحفاظ على تقدم المفاوضات والتركيز على القضايا العالقة وخلق المساحة اللازمة للحوار والسعي لتحقيق النتائج الأولية. وأضاف أن "الولايات المتحدة بصفتها المتورطة في الأزمة النووية الإيرانية الحالية ، يجب أن تصحح سياستها المضللة تجاه إيران وأن ترفع جميع العقوبات المفروضة عليها وكذلك التدخلات القضائية ضد أطراف ثالثة". وخلص الدبلوماسي الصيني الكبير إلى أن "بكين لعبت دائما دورا بناء في المحادثات النووية الإيرانية". لقد حافظنا على علاقات وتنسيق وثيقين مع الولايات المتحدة وإيران وأطراف أخرى ، وبذلنا جهودًا نشطة لدفع المفاوضات قدمًا. سندعم بقوة عملية التسوية السياسية والدبلوماسية ، وسنواصل المشاركة البناءة في المفاوضات اللاحقة ، وسنعمل مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج مبكرة. في غضون ذلك ، نحن ندافع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة ".