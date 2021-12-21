المتحدث باسم الحكومة الايرانية ينفي رفع سعر البنزين

العالم - ايران

وحول انباء رفع سعر البنزين في جزيرتي كيش وقشم، قال بهادري جهرمي: ان الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام (يوم الاثنين) والتي تتحدث عن رفع سعر البنزين ليست صحيحة وتعتبر تلقي خاطئ من رسالة مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

واضاف المتحدث باسم الحكومة، توجد خطة ستطبق بشكل تجريبي في جزيرتي كيش وقشم، وتقضي بنقل حصة البنزين المدعوم المخصصة شهريا للمركبات من إسم المركبة الى إسم الشخص وسيبقى سعر اللتر المدعوم 1500 تومان وسعر البنزين غير المدعوم 3000 تومان بدون اية زيادة.

وأوضح بهادري جهرمي، حاليا من لايملك مركبة لايمكنه الاستفادة من حصة البنزين المدعوم الذي يعتبر ثروة وطنية وهي حق لجميع المواطنين بينما من يمتلك على سبيل المثال أربع مركبات فهو يحصل على اربعة حصص من البنزين المدعوم وهذا بطبيعة الحال أمر غير عادل لانه يتجاهل حق المواطن الذي لايملك القدرة على شراء مركبة في البنزين المدعوم .

وتابع المتحدث باسم الحكومة، من خلال هذه الخطة التي ستطبق بشكل تجريبي سيتمكن الشخص الذي لايملك مركبة من الحصول على حصته (حقه) من البنزين المدعوم بحسب رقم البطاقة الوطنية وبالتالي بيعه للآخرين بسعر مناسب. وهنا نؤكد عدم صحة ما يقال عن رفع سعر البنزين.