روسيا تجدد قلقها من عرقلة ارهابيي إدلب إيصال المساعدات

العالم-سوريا

وقال بوليانسكي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين إن “إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة للإرهابيين في ظل غياب آليات توزيعها يشكل مصدر قلق لروسيا” مشيراً إلى أن شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب في أب الماضي لم يتسن توزيعها على سكان المحافظة إلا خلال الشهر الجاري.

وأضاف بوليانسكي “أن مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب التي سيطر عليها الإرهابيون الذين قهروا جميع مجالات حياة الناس بما فيها حرية تنقلهم”.

وأكد بوليانسكي على الحاجة الملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد في وقت سابق خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة لتطبيق القرار 2585 في مقابل عرقلته من قبل النظام التركي وأدواته الإرهابية في إدلب.