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روسيا تجدد قلقها من عرقلة ارهابيي إدلب إيصال المساعدات

روسيا تجدد قلقها من عرقلة ارهابيي إدلب إيصال المساعدات
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

جدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قلق بلاده من مواصلة الإرهابيين في إدلب عرقلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 المتعلق بإيصال القوافل الإنسانية للمحتاجين داعياً لوجود تأمين دولي لنجاح هذه العملية.

العالم-سوريا

وقال بوليانسكي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين إن “إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة للإرهابيين في ظل غياب آليات توزيعها يشكل مصدر قلق لروسيا” مشيراً إلى أن شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب في أب الماضي لم يتسن توزيعها على سكان المحافظة إلا خلال الشهر الجاري.

وأضاف بوليانسكي “أن مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب التي سيطر عليها الإرهابيون الذين قهروا جميع مجالات حياة الناس بما فيها حرية تنقلهم”.

وأكد بوليانسكي على الحاجة الملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد في وقت سابق خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة لتطبيق القرار 2585 في مقابل عرقلته من قبل النظام التركي وأدواته الإرهابية في إدلب.

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