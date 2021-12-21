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مسؤول اسرائيلي سابق يعترف بمشاركة كيانه في جريمة اغتيال الشهيد سليماني

مسؤول اسرائيلي سابق يعترف بمشاركة كيانه في جريمة اغتيال الشهيد سليماني
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الاستخبارات السابق بالجيش الاحتلال الإسرائيلي، تامير هايمان، امس الاثنين، إن تل أبيب شاركت في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الشهيد قاسم سليماني، مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - الاحتلال

وأضاف هايمان، خلال مقابلة مع مجلة "مابات مالام" العبرية، أن "جهاز الموساد الإسرائيلي لعب دورًا في اغتيال سليماني"، دون توضيح ذلك الدور.

وأردف يقول: "خلال ولايتي لهيئة الاستخبارات تم قتل القائد الإيراني، في العراق، وكذالك اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في غزة".

وادعى أن "الاستخبارات الإسرائيلية قامت بإحباط مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ووسائل قتالية لإيران، في مسعى لمنع التموضع الإيراني في سوريا".

وكان الجيش الأمريكي اغتال الشهيد سليماني باعتداء صاروخي قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية، وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انه أصدر قرار الهجوم.

وبعد أيام، ردت إيران على العدوان باطلاق أكثر من 10 صواريخ على قاعدة عين الاسد التي كانت تحتلها القوات الأميركية.

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